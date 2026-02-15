Размер шрифта
Глава парламента Крыма предупредил об ускорении распада ЕС при вступлении Украины

Константинов: вступление Украины в Евросоюз ускорит его распад
Global Look Press

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) ускорит распад объединения. Об этом РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Пусть вступают куда хотят, лишь бы не морочили голову. Евросоюз и так доживает свои последние годы, а вступление в него Украины только ускорит неизбежный процесс», — сказал политик.

9 февраля агентство Bloomberg сообщило, что у ЕС есть сразу несколько планов принятия Украины в ЕС. В декабре 2025 года СМИ написали, что Украину могут принять в ЕС в 2027 году, что поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции.

14 февраля газета Berliner Zeitung сообщила, что ссора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и украинским президентом Владимиром Зеленским в социальных сетях грозит сорвать планы Киева на вступление в Евросоюз.

Ранее Орбан предложил альтернативу членству Украины в ЕС.
 
