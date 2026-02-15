Эксперт оценил нынешнюю зиму в Москве

Нынешняя зима в Москве не стала особенно холодной, поскольку средние температуры воздуха были близки к норме. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«Нынешнюю зиму нельзя характеризовать как холодную. Декабрь был теплее нормы на 3°C, январь холоднее нормы на 2°C, февраль следует ожидать около нормы или холоднее на 1-2°C. В целом средняя зимняя температура в Москве и регионе составит примерно -4°C...-6°C, что около [нормы] или на 1-2°C ниже нормы», — сказал эксперт.

Терешонок добавил, что в 2010 году средняя температура воздуха зимой составила -10°C. Показатель оказался на 6°C ниже нормы. При этом последующие зимы становились теплее, отметил специалист.

6 февраля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что нынешняя зима, несмотря на крепкие морозы, — далеко не рекордсмен по холодам. По его словам, исторические рекорды для Москвы, как правило, начинаются за отметкой от -30°C.

Ранее москвичам рассказали, какой погоды ждать после недолгой оттепели.