Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Сочи отразили атаку беспилотников

Мэр Прошунин: системы ПВО отразили атаку беспилотников на Сочи
Shutterstock

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что, по информации Минобороны России, над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря уничтожили несколько десятков дронов.

«Все цели, угрожавшие Сочи, на данный момент нейтрализованы. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и возгораний пока не зафиксировано», — написал мэр.

Прошунин добавил, что в Сочи отменили угрозу атаки БПЛА. Глава города призвал не подходить к обломкам сбитых беспилотников, не снимать их и не пользоваться вблизи телефонами.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за три часа уничтожили над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями 55 беспилотников ВСУ самолетного типа. По данным ведомства, над акваторией Азовского моря нейтрализовали 29 вражеских беспилотников, 23 — в небе Кубани и еще три — над акваторией Черного моря.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!