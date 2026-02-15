В Сочи отразили атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что, по информации Минобороны России, над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря уничтожили несколько десятков дронов.

«Все цели, угрожавшие Сочи, на данный момент нейтрализованы. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и возгораний пока не зафиксировано», — написал мэр.

Прошунин добавил, что в Сочи отменили угрозу атаки БПЛА. Глава города призвал не подходить к обломкам сбитых беспилотников, не снимать их и не пользоваться вблизи телефонами.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за три часа уничтожили над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями 55 беспилотников ВСУ самолетного типа. По данным ведомства, над акваторией Азовского моря нейтрализовали 29 вражеских беспилотников, 23 — в небе Кубани и еще три — над акваторией Черного моря.

