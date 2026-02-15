Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В центре Нижнего Новгорода упавшая с крыши наледь убила девушку

В Нижнем Новгороде наледь с многоэтажки упала на двух девушек, одна погибла
СУ СК России по Архангельской области и НАО

В Нижнем Новгороде девушка погибла из-за падения наледи с крыши многоэтажки. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

Там рассказали, что накануне наледь упала на двух молодых женщин на Варварской улице. Одна из девушек умерла на месте происшествия от полученных травм, другая пострадала незначительно. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека»), даст оценку работе ответственных за расчистку кровли и принял меры профилактики.

Накануне пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта в Лянторе (ХМАО). Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели. 12-летний школьник скончался, несмотря на попытки медиков спасти его, еще один пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. СМИ рассказали, что дети били по стенам здания, провоцируя сход небольших снежных пластов, и кидали камни в крышу.

Ранее в МЧС предупредили о росте риска обрушений крыш из-за снега.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!