В центре Нижнего Новгорода упавшая с крыши наледь убила девушку

В Нижнем Новгороде наледь с многоэтажки упала на двух девушек, одна погибла

В Нижнем Новгороде девушка погибла из-за падения наледи с крыши многоэтажки. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

Там рассказали, что накануне наледь упала на двух молодых женщин на Варварской улице. Одна из девушек умерла на месте происшествия от полученных травм, другая пострадала незначительно. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека»), даст оценку работе ответственных за расчистку кровли и принял меры профилактики.

Накануне пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта в Лянторе (ХМАО). Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели. 12-летний школьник скончался, несмотря на попытки медиков спасти его, еще один пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. СМИ рассказали, что дети били по стенам здания, провоцируя сход небольших снежных пластов, и кидали камни в крышу.

Ранее в МЧС предупредили о росте риска обрушений крыш из-за снега.