В Москве арестовали обвиняемых в создании террористического сообщества

Лефортовский суд Москвы принял решение о заочном аресте двух обвиняемых в создании на территории России террористического сообщества, передает РИА «Новости».

«По ходатайству следствия суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Калмыкии Имрана Цугиева и уроженца Чечни Сулеймана Мальцагова», — заявила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

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Она также сообщила, что Цугиеву предъявили обвинения в создании террористической организации, участии в ней, вербовке сторонников и незаконном обороте оружия, Мальцагову были предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе и незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Петербурге.