Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены по случаю Дня защитника Отечества, передает РИА «Новости».

После возложения глава государства на несколько мгновений задержался у памятника, отдавая дань уважения погибшим защитникам Родины.

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В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, а также другие государственные деятели.

Ранее Путин в выступлении по случаю Дня защитника Отечества рассказал о важности доверия в военном деле.