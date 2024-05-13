Суд ограничил права кипрского владельца Альфа-банка

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина РФ о приостановке корпоративных прав кипрской компании ABH Financial Limited на российское АО «АБ холдинг», основной коммерческой организацией которого является Альфа-банк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы картотеки суда.

Отмечается, что судом был удовлетворен и аналогичный иск в отношении прав Alfastrakhovanie на российскую ООО «ЮНС-холдинг» (основное хозяйственное общество — «Альфастрахование»).

В Минфине подчеркнули, что решение подмосковного суда в отношении российских компаний позволит убрать препятствия для деятельности Альфа-банка и «Альфастрахования» на финансовом рынке РФ.

Российское правительство в апреле 2024 года включило «АБ холдинг» и «ЮНС-холдинг» в список организаций, экономически значимых для российской экономики. После этого Минфин получил право на обращение в арбитражный суд по вопросу приостановки осуществления иностранными компаниями корпоративных прав в отношении данных организаций.

Ранее Альфа-Банк первым из российских банков открыл собственный бизнес-зал в аэропорту.