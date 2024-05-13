Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 540 военных и два танка в зоне ответственности российской группировки «Юг». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Таким образом, по данным ведомства, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой и аэромобильной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Также за сутки российские военные отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Спорного и Раздоловки в ДНР.

Помимо живой силы ВСУ потеряли два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ. Также украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, 11 автомобилей, американских 105-мм орудия М119 и 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Также Россия уничтожила гаубицу Melara Мod 56 итальянского производства.

Ранее на Украине заявили о трех линиях обороны под Харьковом.