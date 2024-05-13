В Ростовской области взорвался дом, есть пострадавшие

Утром 13 мая в поселке Лиховском в Ростовской области произошел взрыв. Подробности в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы области, инцидент произошел около 10:00. В результате взрыва оказался разрушен частный дом, обошлось без летальных случаев.

«Два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу», — уточнил Голубев.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи. Информация о причинах случившегося в данный момент устанавливается.

В ночь на 13 мая мэрия Белгорода предупредила о возможной атаке беспилотников, а около 01:00 по московскому времени объявила о ракетной угрозе. В течение ночи были слышны еще несколько взрывов, а около 01:50 два мощных взрыва прогремели в районе Харьковской горы.

Днем ранее в Белгороде из-за обломка украинской ракеты обрушился многоквартирный дом. Сообщалось о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые находились в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне.