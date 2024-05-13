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Бастрыкин заинтересовался работой перевозчиков в Петербурге после падения автобуса в Мойку

Бастрыкин допустил проведение проверки всех перевозчиков в Петербурге

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу петербуржцев организовать проверку всех городских перевозчиков. Ответ главы ведомства опубликовали в Telegram-канале СК России.

«В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку», — говорится в сообщении.

Накануне жители Санкт-Петербурга опубликовали обращение к Бастрыкину с просьбой проверить все компании, которые ответственны за перевозку пассажиров.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. Водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение. Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них получилось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Изъята документация.

Ранее депутат Хамзаев наградил дагестанцев за спасение людей из утонувшего автобуса.

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