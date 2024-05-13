Бывшая девушка Канье Уэста 2,5 года не занималась сексом

Модель и актриса, бывшая девушка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс призналась, что уже долгое время обходится без секса. Об этом пишет издание Page Six.
В социальной сети TikTok она прокомментировала пост о целибате одного из популярных дейтинговых приложений.
«2,5 года целибата и никогда не чувствовала себя лучше», — заявила она.
Поклонники 34-летней звезды активно реагируют на ее сообщение и подтверждают, что также прекрасно себя чувствуют, сократив количество секса в жизни.
Накануне известная своими откровенными нарядами Фокс опубликовала в соцсетях фото в новом образе — в корсете с четырьмя рогами и стрингах.
Недавно написавший песню о ежедневном сексе Крейг Дэвид также признался, что два года назад отказался от половой жизни.
Ранее покрытый татуировками сын актрисы Елены Яковлевой признался, что избавился от гроба на лице.