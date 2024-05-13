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Бывшая девушка Канье Уэста 2,5 года не занималась сексом

Модель Джулия Фокс заявила, что прекрасно себя чувствует без секса

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juliafox/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и актриса, бывшая девушка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс призналась, что уже долгое время обходится без секса. Об этом пишет издание Page Six.

В социальной сети TikTok она прокомментировала пост о целибате одного из популярных дейтинговых приложений.

«2,5 года целибата и никогда не чувствовала себя лучше», — заявила она.

Поклонники 34-летней звезды активно реагируют на ее сообщение и подтверждают, что также прекрасно себя чувствуют, сократив количество секса в жизни.

Накануне известная своими откровенными нарядами Фокс опубликовала в соцсетях фото в новом образе — в корсете с четырьмя рогами и стрингах.

Недавно написавший песню о ежедневном сексе Крейг Дэвид также признался, что два года назад отказался от половой жизни.

Ранее покрытый татуировками сын актрисы Елены Яковлевой признался, что избавился от гроба на лице.

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