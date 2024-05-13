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В Госдуме отметили важность знания русского языка для приезжающих иностранцев

Володин: важно, чтобы приезжающие в РФ иностранцы знали русский язык

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Важно, чтобы приезжающие на работу в Россию иностранцы знали русский язык и уважали традиции страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру», — сказал депутат.

По его словам, для этого надо работать с дружественными странами, создавая там условия, чтобы учили русский язык. Спикер Госдумы отметил, что по этой теме также нужно более эффективно работать вместе с кабмином.

10 мая лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что необходимо навести порядок с мигрантами после падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Петербурге.

8 мая председателя «Совета национального культурного сообщества Калининградской области» заподозрили в незаконной регистрации 900 человек.

До этого мигрантов перестали пускать в ночные клубы в Сургуте. Как рассказала одна из местных жительниц, в некоторых случаях охранники даже не проверяют паспорта. Они сразу отказывают людям во входе, если те не обладают славянской внешностью.

Ранее на видео попало, как водитель-мигрант ругается на беременную женщину.

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