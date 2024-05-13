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Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Херсонской области

МО РФ: группировка «Днепр» нанесла поражение солдатам ВСУ в Херсонской области

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Thomas Peter/Reuters

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским подразделениям в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Орехов в Запорожской области, Ивановка, Тягинка и Золотая Балка в Херсонской области.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 55 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходную установку М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубицу «МСТА-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате успешного наступления ВС РФ в Харьковской области.

Он отметил, что в Киеве растет беспокойство из-за ситуации на линии соприкосновения, так как командованию армии Украины приходится перебрасывать личный состав с других участков фронта на территорию Харьковской области.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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