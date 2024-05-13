Паша Техник «смутно помнит», как у него украли дорогую куртку и iPhone 15 Pro

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) рассказал «Газете.Ru», что неизвестные ударили его по голове и украли у него куртку стоимостью 250 тыс. руб. Музыкант отметил, что не стал обращаться в полицию, так как знакомые вычислили нападавших — они обещают вернуть куртку. По словам рэпера, в кармане украденной куртки был iPhone 15 Pro, другая сторона этот факт отрицает.

«Травма, по голове ударили, но я так смутно помню. Я пил шампанское. Куртку забрали за 250 тыс. руб., но мы хотим решить это все по обоюдному решению. Мы не стали обращаться [в полицию], потому что общие знакомые вычислили, нашли их. Они вчера принесли ее [куртку], но было очень поздно, я ее не забрал. Они готовы ее сейчас отдать. У меня одна проблема — у меня телефон 15 iPhone Pro обычный, он был в куртке, но они говорят, что его там нет. Да я вот думаю, на самом деле, есть ли смысл обращаться [в полицию]. Потому что телефон лежал в кармане этой куртки, он не мог вывалиться», — сказал он.

13 мая бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила в своем Telegram-канале, что музыканта избили и ограбили. По словам Карицкой, у Ивлева было разбито лицо, также у него украли дорогую куртку. Карицкая выразила уверенность, что ворам трудно будет продать редкую вещь, а также опубликовала снимок предполагаемых злоумышленников — парня и девушки, которые ранее фотографировались с Техником, а после «под руки привели Пашу домой без куртки, телефона и ключей от квартиры».

«Многие знакомые часто пользуются невменяемым состоянием Паши, забирают шмотки и так далее», — написала Карицкая.

Ранее рэперша Hofmannita опубликовала снимок с Техником из рехаба.