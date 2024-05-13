На Украине сменили командующего харьковской группировкой войск

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области в Оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» Вооруженных сил Украины произошла смена командующего. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

«Вместо Юрия Галушкина 11 мая на эту должность был назначен бригадный генерал Михаил Драпатый — заместитель начальника Генштаба по подготовке военных», — говорится в публикации.

При этом Драпатый сохранит за собой должность в Генштабе Украины.

13 мая сообщалось, что на Украине признали значительное ухудшение ситуации в Харьковской области. Как сообщает CNN, это заявление прозвучало после того, как Россия заявила о захвате еще четырех населенных пунктов в рамках своего внезапного наступления.

В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении. Ведомство признало наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом и подчеркнуло, что российская сторона обладает «тактическим успехом».

Ранее в Раде признали слабость ВСУ на Харьковском направлении.