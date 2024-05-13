Ольга Бузова рассказала, как Собчак убедила ее не уходить из «Дома-2»

Певица и телеведущая Ольга Бузова на шоу «Готовка с Ляйсан» вспомнила о поддержке Ксении Собчак во время съемок в «Доме-2».

«Собчак для меня сыграла ключевую роль. В начале я хотела покинуть проект, просто не привыкла общаться с людьми, когда чувствую негатив. Не могу находиться в местах, где мне плохо, где меня обижают, унижают и оскорбляют. Я сразу меняю место и меняю людей», — пояснила Бузова.

По словам телеведущей, она не могла просто так уйти с телестройки, так как подписала контракт. Бузова вспомнила, как журналистка остановила ее у ворот и поддержала, сказав, что убежать означает сдаться. После этого Собчак подарила певице дорогие духи, которые Бузова расходовала экономно и долго вспоминала о ценных словах Собчак.

«Собчак меня остановила за воротами, успокоила. И объяснила, что убегать — это проиграть. Я всегда держала словесный удар, слезы для меня — это защитная реакция. Ксюша знает, что я это ценю и помню», — резюмировала Бузова.

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