Сохраняется угроза обрушения поврежденного от взрыва дома в Белгороде

Угроза обрушения конструкций пострадавшего от взрыва после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилого дома в Белгороде сохраняется. Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина, передает РИА Новости.

«Да, она сохраняется, в части одной блок-секции – до деформационных швов», — ответила министр на соответствующий вопрос губернатора Белгородский области Вячеслава Гладкова.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский отреагировал на удар по Белгороду.