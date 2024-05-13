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СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами

Биржа Петербурга приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

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Global Look Press

СПБ Биржа сообщила о приостановке в 12:05 мск торгов ценными бумагами, передает ТАСС.

«В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов… ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 12.05 организованных торгов ценными бумагами», — говорится в сообщении биржи.

Причины технического сбоя выясняются.

10 мая сообщалось, что стоимость ценных бумаг крупных российских золотодобытчиков устремилась вверх на фоне роста мировых цен на золото. Согласно данным торгов на Московской бирже, акции «Полюса» выросли 3,24% и торговались на отметке 13 926 рублей за штуку.

В то же время бумаги «Селигдара» прибавили 3,06%, достигнув 76,4 рубля, акции «Южуралзолота» выросли на 4,78%, до 1,0053 рубля, «Полиметалл» подорожал на 1,27%, до 319,3 рубля.

До этого сообщалось, что мировые центробанки резко нарастили запасы золота. Общий объем золота в резервах по итогам марта вырос почти на 16 тонн.

Ранее эксперт предсказал рекордные цены на золото из-за инфляции в США.

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