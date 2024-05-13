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Следствие просит арестовать главу автоколонны в Петербурге после аварии с автобусом

СК РФ просит арестовать главу автоколонны в Петербурге после аварии с автобусом

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Алексей Даничев/РИА Новости

Следствие просит заключить под стражу начальника автоколонны ООО «Такси» после аварии с автобусом в Санкт-Перебурге. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. — «Газета.Ru»)», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

До этого сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге приступил к процедуре избрания в отношении водителя Рахматшоха Курбонова меры пресечения. В процессе присутствуют переводчик и два защитника.

Авария произошла в пятницу днем, 10 мая. Водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, в результате чего автобус развернулся, врезался в другую машину, пробил ограду и упал в воду. В салоне находилось около 20 человек, выжили 13.

Ранее в Петербурге арестовали водителя упавшего в Мойку автобуса.

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