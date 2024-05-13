Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Швейцарии сочли «немыслимым» мирный процесс по Украине без России

МИД Швейцарии: Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине

close
100%
Global Look Press

Швейцария считает, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине, поскольку без участия Москвы урегулирование конфликта «немыслимо». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

По его словам, необходимо начать процесс установления мира на Украине.

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим. Организуя эту первую конференцию, Швейцария вносит свой вклад в поддержку дискуссий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине», — заявил Эльчингер.

Он также уточнил, что альтернативой для Швейцарии было бы «ничего не делать», однако Берн не рассматривает такой вариант.

До этого кандидат на должность министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарская конференция по конфликту на Украине сводится к формулировке ультиматума для России. Он сравнил эту ситуацию с двоечником, которого вызывают на педсовет и объявляют «приговор». По его словам, так ни с кем нельзя разговаривать, «а тем более с нами».

Ранее в США усомнились в нейтралитете Швейцарии из-за саммита по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами