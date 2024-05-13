В МИД Швейцарии сочли «немыслимым» мирный процесс по Украине без России

Швейцария считает, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине, поскольку без участия Москвы урегулирование конфликта «немыслимо». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

По его словам, необходимо начать процесс установления мира на Украине.

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим. Организуя эту первую конференцию, Швейцария вносит свой вклад в поддержку дискуссий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине», — заявил Эльчингер.

Он также уточнил, что альтернативой для Швейцарии было бы «ничего не делать», однако Берн не рассматривает такой вариант.

До этого кандидат на должность министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарская конференция по конфликту на Украине сводится к формулировке ультиматума для России. Он сравнил эту ситуацию с двоечником, которого вызывают на педсовет и объявляют «приговор». По его словам, так ни с кем нельзя разговаривать, «а тем более с нами».

Ранее в США усомнились в нейтралитете Швейцарии из-за саммита по Украине.