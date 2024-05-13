«В целях экономии»: Арарат Кещян рассказал об ограничениях на съемках «Универа»

Актер Арарат Кещян в беседе с «ФедералПресс» рассказал об ограничениях на съемках нового «Универа».

«Единственное, нам продюсеры в целях экономии отменили питание на площадке, поэтому мы справлялись, как могли: либо отбирали еду друг друга, либо собирали ягоды в парке», — пошутил Кещян.

Он отметил, что наибольшие разногласия с коллегами по «Универу» у него возникали из-за интервью. По словам Кещяна, актеры не раз приходили на интервью, хотя он сам стал отказываться от бесед с журналистами из-за одинаковых вопросов. Также исполнитель роли Майкла отметил, что не чувствует себя заложником образа, так как чувствует свой актерский потенциал.

«Ощущение заложника роли возникает только у режиссеров и продюсеров. У актеров такой проблемы нет. Актер знает, что вот с этой ролью он справится хорошо, с этой послабее, но он прекрасно понимает, что и с другими ролями он вполне может справиться», — пояснил Кещян.

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