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Германия не поддержала призыв НАТО о введении бесполетной зоны на Украине

Reuters: Германия отклонила предложение о введении над Украиной бесполетной зоны

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Global Look Press

Германия отвергла введение бесполетной зоны над Украиной, предложенной НАТО, и не изменила своей позиции. Об этом заявил представитель правительства ФРГ после недавних внутренних призывов к такому шагу со стороны ряда немецких законодателей, передает Reuters.

«Мы отклонили это предложение в прошлый раз, и я думаю, что то же самое относится и к различным запросам, которые поступают сейчас», — сказал он.

На начальном этапе военной операции на Украине президент Владимир Зеленский неоднократно призывал международное сообщество ввести бесполетную зону над территорией страны.

Эта идея не получили поддержки из-за рисков эскалации конфликта.

В апреле американский миллиардер Дэвид Сакс заявлял, что если бы режим бесполетной зоны над Украиной был введен, то это привело бы к сбитию российских самолетов и, как следствие, к началу третьей мировой войны.

Ранее в США опубликовали детали мирного договора РФ и Украины 2022 года.

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