Глава МИД Британии обеспокоился законом об иноагентах в Грузии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал ошибочным законопроект об иностранных агентах в Грузии, назвав ограничение деятельности неправительственных организаций проблемой, свойственной «авторитарным режимам». Его слова приводит Sky News.

«Мы активно поддерживаем грузинский народ. Мы ясно дали понять, что этот законопроект ошибочен. В действительности многие страны по всему миру принимают похожие законы, пытаясь ограничить гражданское общество и выступая против любых иностранных неправительственных и благотворительных организаций, которые они не контролируют», — заявил Кэмерон.

По его словам, такое развитие событий является «общемировой проблемой», свойственной для авторитарных режимов.

До этого юридический комитет грузинского парламента одобрил в III чтении законопроект об иностранных агентах.

11 мая в Грузии прошел самый многочисленный митинг против закона об иноагентах. Демонстрация, собравшая несколько тысяч человек, была приурочена ко Дню Европы. Протестующих разогнал проливной дождь.

Ранее премьер Грузии заявил, что партию власти поддерживают люди с высоким IQ.