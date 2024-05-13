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Африканка не ест и не пьет 16 лет, удивляя врачей своим состоянием

LADBible: женщина из Эфиопии удивила врачей тем, что не ест и не пьет 16 лет

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Drew Binsky/YouTube

Жительница Эфиопии живет без еды и воды уже 16 лет, пишет LADBible. Несмотря на это, врачей удивляет ее состояние, ведь женщина, по их словам, абсолютно здорова.

Мулуворк Амбо рассказала, что у нее никогда не возникало чувство жажды или голода. Когда она ходила в школу, то делала вид, что завтракала перед уроками, чтобы не расстраивать родителей.

«У меня уже тогда не было никакого аппетита», — вспоминает она.

Жители деревни, в которой живет Мулуворк, подтвердили, что соседка не врет, рассказывая о своем состоянии. Кроме того, Амбо прошла углубленное медицинское обследование, которое показало, что у нее нет проблем со здоровьем.

«Мне нечего сказать. Это воля Бога, и я просто принимаю ее», — прокомментировала африканка.

Ранее мужчина из Индии рассказал, что не мылся 22 года.

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