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В ходе боев на Украине впервые уничтожили хорватскую систему залпового огня RAK-SA-12

МО: ВС РФ уничтожили хорватскую систему залпового огня RAK-SA-12 под Харьковом

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Sofiia Gatilova/Reuters

В ходе боев в Харьковской области Вооруженные силы России впервые уничтожили принадлежащую противнику реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» ВС РФ улучшили свое тактическое положение. Украинские подразделения 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области понесли потери в живой силе и технике.

В ходе контрбатарейной борьбы была впервые уничтожена принадлежащая противнику РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства. Кроме того, были поражены 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 152-мм гаубица «МСТА-Б», пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Стрела-10», а также РСЗО «Ураган» и «Vampire» чешского производства.

В свою очередь, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины под Харьковом. По его словам, 11 мая, когда Россия начала наступать на Харьков, стало для ВСУ днем катастрофы.

Ранее стало известно, что на фоне наступления ВС РФ на Украине сменили командующего харьковской группировкой войск.

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