Футболист Мамаев рассказал, как пришел к богу

Бывший полузащитник «Ростова» и сборной России Павел Мамаев в интервью «Чемпионату» заявил, что считает себя крайне религиозным человеком.

По его мнению, вера составляет основу для его жизни.

«Все — вокруг веры. Без этого не может быть меня. Вера меняет отношение к людям, к ситуации. Так как-то сложилось, что я всегда был с богом. Когда-то дальше, когда-то ближе. Я никогда веру никому не навязывал, стараюсь ее особо не обсуждать, но это истина. Только так и никак иначе», — заявил Мамаев.

В 28-м туре РПЛ «Ростов» играл против «Рубина». Встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 3:1. После этой победы «Рубин» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице национального первенства. В активе команды 41 очко. «Ростов» идет на восьмой позиции, набрав за 28 туров 40 очков.

В следующем туре казанская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. «Ростов» дома в тот же день примет калининградскую «Балтику», их матч начнется в 16:15 по московскому времени.

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