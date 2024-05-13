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В Раде заявили, что Украина должна попросить союзников ввести свои войска

В Раде заявили, что Зеленский должен попросить Европу ввести войска на Украину

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Global Look Press

Украина должна обратиться к союзникам о введении войск на территорию страны. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Парламентарий подал соответствующее обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Гончаренко, глава государства должен принять решение и обратиться к союзникам за военной помощью.

Учитывая сложную ситуацию на фронте, в частности, в Харьковской области, нельзя терять время. Эти решения должны были быть приняты еще вчера, заявил депутат.

11 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Французский лидер напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис рассказал, что Штатам в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

Ранее МИД РФ предупредил о последствиях участия французских военных в конфликте на Украине.

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