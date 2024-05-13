Белоусов рассказал о проблемах в социальном обеспечении военнослужащих

В России следует обратить дополнительное внимание на вопросы социального обеспечения военнослужащих – участников СВО. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Андрей Белоусов, чью кандидатуру на пост министра обороны выдвинул президент России Владимир Путин.

«Жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежным довольствиям. У нас есть еще на чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, это касается выплат гражданского персонала в воинских частях, это касается медицинского обслуживания», — сказал Белоусов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил

назначить Белоусова главой Минобороны.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее Песков объяснил решение Путина назначить главой Минобороны гражданского человека.