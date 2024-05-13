«Эмоций более чем»: астраханский депутат рассказал, как выжил после подрыва машины

Депутат астраханской областной думы Денис Харитонов рассказал «Газете.Ru», что следовал из зоны спецоперации в Астрахань по трассе Таганрог — Ростов во время подрыва своего автомобиля. Депутат отметил, что не получил травм, но подпалил волосы. Он добавил, что не испугался, но эмоций было «более чем».

«Следовал из зоны боевых действий в Астрахань, вез вещи раненого товарища, который находится сейчас в госпитале, ехал на заседание комитета и думы. На трассе Таганрог — Ростов, после пересечения границы, произошел хлопок под днищем автомобиля, он вспыхнул. После чего я покинул автомобиль, захлопнул дверь, чтобы не дать приток свежему воздуху и не разгорелось сильнее. По очереди открывая каждую дверь, вытащил оттуда [из машины] свои личные вещи, вещи товарища и оттащил на безопасное расстояние, пока машина вся не вспыхнула. Повреждений нет, подпалил волосы. Судя по тому, как я на видео ругаюсь матом, эмоции были более чем. Насчет испугались — навряд ли. Основная задача была вытащить документы, вещи, которые у меня были с собой. Большая часть — документация, связанная с деятельностью подразделения, у меня были документы и личные данные бойцов. Это все нужно было вытащить, спасти», — сказал он.

Харитонов отметил, что автомобиль был специально куплен, чтобы работать в зоне военной спецоперации на Украине. Теперь депутат планирует приобрести новый.

«Будем планировать, наверное, покупку какого-то транспортного средства для передвижения, других вариантов пока у нас не предвидится. Этот автомобиль был, в принципе, приобретен для того, чтобы работать на СВО, то есть недорогой надежный автомобиль, с которым, если что случится, будет не столь сильно жалко», — заключил он.

Ночью 13 мая депутат Денис Харитонов в своих соцсетях сообщил о подрыве служебного автомобиля в зоне СВО. В момент взрыва он находился в машине, но не пострадал. Автомобиль сгорел дотла.

Харитонов воевал в Донбассе с 2014 года, также он был среди задержанных в Минске бойцов ЧВК «Вагнер» в 2020 году. В 2023 году он ушел на спецоперацию.

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