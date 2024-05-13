В Совфеде назвали кандидатуру Белоусова на пост главы МО удачным выбором Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кандидатуру Андрея Белоусова на должность главы министерства обороны Российской Федерации удачным выбором. Соответствующее заявление она сделала, открывая консультации по его кандидатуре на заседании комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности, передает ТАСС.

По ее словам, каждое время требует людей с определенными качествами.

Матвиенко добавила, что сенаторы хорошо знают предложенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру. На протяжении многих лет Совфед активно взаимодействовал с Белоусовым по многим вопросам, он поддерживал инициативы палаты по законодательному обеспечению вопросов интеллектуальной собственности и многих других.

Спикер Совфеда заметила, что в последние годы бюджет Минобороны РФ вырос больше чем в два раза, это около 6,7% от валового внутреннего продукта.

Все то, что заказывает оборонное ведомство на такие большие средства, должно координироваться с возможностями экономики, это все нужно организовать, добавила Матвиенко.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Комментируя назначение Белоусова, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и для максимально оперативного внедрения средств.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.