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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение в ДНР и нанесли поражение ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 395 военных и установку РСЗО в ДНР

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Сергей Аверин/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение трем механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Бои произошли в районах населенных пунктов Новоселовка, Перавая, Катериновка и Новопокровское.

Российским войскам удалось отразить семь контратак шести бригад ВСУ в районах сел Шумы, Очеретино и Нетайлово ДНР.

В течение суток украинские войска лишились более 395 военнослужащих, а также трех боевых бронированных машин, шести автомобилей, 152-мм гаубицы «МСТА-Б», 122-мм пусковой установки ракетной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группы «Север» Вооруженных сил (ВС) России взяли под свой контроль четыре населенных пункта на территории Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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