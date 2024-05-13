В Латвии задержали тиктокера за поддержку России

Служба государственной безопасности Латвии задержала блогера за «поддержку России». Об этом пишет Telegram-канал BALTNEWS.

СГБ сообщила, что тиктокер был задержан 30 апреля. По данным СМИ, задержанный выражал поддержку агрессии и интересов России», а также критиковал помощь Латвии Украине. Помимо этого, отмечают силовики, задержанный выражал угрозы насилием в адрес латышей и украинцев. Имя блогера не называют, но журналисты предполагают, что речь идет о блогере Дмитрии Матаеве или Айгарсе Аугустансе.

Недавно рэпера Платину задержали сотрудники ОМОН во время концерта в Томске. Артиста увели со сцены. Полицейские составили на рэпера несколько административных протоколов, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и нарушение порядка пребывания на территории РФ. Уточняется, что цель въезда Плаудиса на территорию России не соответствует его деятельности.

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