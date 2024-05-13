Суд запретил объявления о работе «для славян»

Объявления о вакансиях «для славян» признаны незаконными. Такое решение принял Солнцевский районный суд, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов Москвы.

«Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречит основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми», — говорится в сообщении.

Из приведенных примеров страниц, подвергшихся санкциям суда, большинство в настоящее время недоступны. На одной из них размещено объявление о наборе моделей славянской внешности для рекламных съемок.

10 мая сообщалось, что Солнцевский суд Москвы вынес около десяти решений о запрете таких объявлений. Все они касались поисков моделей для любительских и профессиональных съемок. Например, суд запретил объявления о поиске модели в Пушкино, о наборе актеров для съемки рекламы образовательного центра и о подборе моделей для рекламы ЖК в Петербурге. В постах отмечали, что ищут мужчин и женщин «европейской и славянской внешности».

Аналогичное решение было принято в январе Дорогомиловским судом Москвы.

Ранее в Дагестане задержали блогера, призывавшего угонять украинцев в рабство.