Вооруженные силы России уничтожили 105-мм гаубицу Melara Мod 56 итальянского производства на Южном направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

О поражении техники данного типа ведомства сообщило впервые с начала проведения СВО.

Отмечается, что группировка войск «Юг» в целом улучшила положение на передовой и поразила позиции 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Клещеевки, Антоновки и Григоровки в ДНР. Кроме того, российские солдаты отбили три контратаки украинских подразделений возле Раздоловки и Спорного.

Помимо гаубицы Melara, ВСУ потеряли до 540 солдат, два танка, 55-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие М119, а также два танка, две бронемашины и 11 автомобилей.

До этого стало известно, что ВС РФ в ходе боев на Украине впервые уничтожили хорватскую систему залпового огня RAK-SA-12.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Херсонской области.