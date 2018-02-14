Во Флориде из-за стрельбы в школе пострадали не менее 20 человек

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Во Флориде неизвестный начал стрельбу в средней школе, в результате которой пострадали не менее 20 человек, передает CNN.

По данным полиции, стрелок все еще на свободе. Некоторые раненые находятся на территории школы, им помогают добраться до машин скорой и оказывают помощь.

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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что во меньшей мере один человек погиб в стрельбе в средней школе штата Кентукки в США.