В Роспотребнадзоре предупредили россиян о вспышке скарлатины в Великобритании

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредили россиян о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от 2 до 8 лет», — говорится в заявлении ведомства.

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Как отмечается, в этом регионе отмечается рост заболевания с 2015 года, а с начала года число заболевших увеличилось почти вдвое.

Ранее ведомство предупредило россиян о вспышке сифилиса в Словакии.