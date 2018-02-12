Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом говорится в твиттере его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь с глубокой грустью узнал о трагическом инциденте в Московской области. Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и народу России», — говорится в сообщении.

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Ранее соболезнования семья погибших выразил Белый дом.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

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