Германия отозвала посла в России после обвинений в атаке на ресурсы СДПГ

Германия отозвала своего посла в России Александера Ламбсдорфа для консультаций после обвинений в адрес Москвы, касающихся кибератаки на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

«Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа», - сказала представитель ведомства, добавляя, что посол «будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернется в Москву».

3 мая представитель посольства Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, «где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис» СДПГ в 2023 году.

Временный поверенный в делах РФ в Германии отверг обвинения в причастности России к предполагаемой кибератаке. В посольстве также назвали этот демарш МИД ФРГ «очередным недружественным шагом», который направлен «на разжигание в Германии антироссийских настроений» и ведет «к дальнейшему разрушению» отношений между двумя странами.

В этот же день Евросоюз пригрозил России принять меры из-за этого инцидента. По мнению ЕС и США, в кибератаке замешаны российские хакеры и спецслужбы, которые проводят вредоносную кибердеятельность в отношении Евросоюза и его международных союзников, в том числе Украины.

Ранее Украина призвала к созданию «кибер Организации Объединенных Наций».