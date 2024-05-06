Войска РФ взяли под контроль село в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Соловьево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинских военных из села Соловьево выбили подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий, отметили в министерстве.

Кроме того, эти подразделения нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии. Произошло это в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс (все — в ДНР).

Накануне в МО рассказали, что войска РФ взяли под полный контроль Очеретино в ДНР. А до этого штурмовики заняли крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке.

В силовых структурах ДНР отмечали, что благодаря взятию населенного пункта Очеретино российские войска смогут усилить давление сразу на две трассы снабжения ВСУ. Речь идет о дорогах в Покровск (до 2016 года — Красноармейск) и Мирноград (до 2016 года — Димитров).

Ранее в Италии предупредили об «эффекте домин» для ВСУ из-за потери Очеретино.