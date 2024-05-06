Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских морских дронов

Черноморский флот России уничтожил пять украинских морских дронов у побережья Крыма. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сводке Минобороны.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ уничтожили склад с переданными Украине безэкипажными катерами.

14 апреля сообщалось, что у берегов Румынии обнаружили дрон, состоящий из американских и советских деталей. Он собран на основе американского спасательного катера AM-800 с алюминиевым корпусом, оснащен боеголовкой от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит». Длина дрона составляет 9,5 м вместе с подвесным мотором.

25 апреля газета «Известия» писала, что российскими конструкторами ведется разработка новой линейки ударных плавающих беспилотных аппаратов.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.