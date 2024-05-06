Мария Кожевникова ответила на обвинения хейтеров о готовности «рожать десятками»

Актриса Мария Кожевникова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на обвинения хейтеров в способности «рожать десятками» из-за неудачной кинокарьеры.

«Я понимаю, что в этой жизни много несчастных людей, и мне искренне их жаль. Я это выставляю, чтобы вы, дорогие мамочки, если слышите или читаете подобные сообщения — знали, что это от глубокой раздирающей зависти и боли, от неспособности познать безусловную любовь, которая является единственной истиной в этом мире», — возмутилась Кожевникова.

Звезда растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 6-летнего Василия и 7-месячного мальчика, имя которого они пока не раскрывают. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет для них никакого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце.

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