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Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области

Число пострадавших при атаке дронов по «Газелям» в Белгородской области достигло 42

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Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на две «Газели» в Белгородской области достигло 42. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

Он отметил, что 32 человека были госпитализированы. Отмечалось, что среди них трое детей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на две «Газели», которые везли сотрудников компании «Агро-Белогорье» на работу, достигло 35. Также глава региона опубликовал фотографию с места инцидента. Также губернатор региона заявил, что ВСУ сменили тактику и перешли к массовым нападениям на мирных. Подробнее о ситуации с атаками беспилотников ВСУ на Белгородскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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