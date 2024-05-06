Россиянам рассказали о четырех новинках параллельного импорта в мае

В мае на российском авторынке появились новые иностранные кроссоверы, которые завезли по параллельному импорту. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

К примеру, в мае в продаже у дилеров появился компактный кроссовер Citroen C5 Aircross с передним приводом, который недавно стали выпускать на заводе ПСМА Рус в Калуге. Прежде там собирали Peugeot, Citroen и Mitsubishi. При этом Зиновьев отмечает, что до этого события машины Citroen уже можно было найти в шоу-румах. Внутри автомобиль оснащен 1,6-литровым турбомотором на 175 л.с. и японским восьмиступенчатым автоматом Aisin. Приобрести автомобиль предлагают за 4,1 млн рублей.

Также на рынке появился Volkswagen Tacqua с 1,5-литровым «атмосферником» на 113 л.с. и шестиступенчатым гидроавтоматом. По мнению автоэксперта, это лучший выбор с точки зрения надежности и ресурса. Купить Tacqua можно за 2,6 млн рублей.

В Россию привезли новый Kia Soul с «атмосферниками» на 1,6 литра (123 л.с.) или 2,0 литра (150 л.с.), которые работают вместе с гидроавтоматом. Ценник на него начинается от 2,5 млн рублей. Помимо этого, на рынке появился семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander Cross. Внутри у него установлен атмосферный двигатель 4A91 на 1,5 литра (105 л.с.). Его стоимость стартует от 3,2 млн рублей.

До этого был раскрыт список самых популярных авто среди россиян в апреле. По данным аналитического агентства «Автостат», первое место в рейтинге заняла Lada Granta, продажи которой в апреле достигли 19,4 тыс. экземпляров (+5,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). На второй строчке оказалась Lada Vesta с показателем в 13,3 тыс. экз. и китайский кроссовер Haval Jolion с 6,1 тыс. экз. Также в топ-5 вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend. В десятке лучших оказались иномарки Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

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