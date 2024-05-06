На Украине рассказали, как срывается мобилизация

В законе об ужесточении мобилизации на Украине заложен механизм ее срыва. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей из-за подозрений в государственной измене.

«На самом деле в законе о мобилизации заложен механизм ее срыва, о котором все почему-то молчат. Речь о пропускной способности ТЦК, куда за 60 дней должны явиться все мужчины возрасте 18-60 лет», — сказал депутат.

По его словам, в условной украинской области, где проживают миллион мужчин призывного возраста, всего 70 территориальных центров комплектования. Пропускная способность одного ТЦК — от 50 до 80 человек в день. «То есть, на обработку данных миллиона призывников, когда работа ТЦК отведена только на это, нужно 30 недель. Таким образом, максимальный срок, за который призывники могут обновить свои данные, это 120 дней», — добавил Дубинский.

До этого спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис. По его словам, Вашингтон и Брюссель стремятся «воевать до последнего украинца», однако возможностей заставить людей идти на фронт становится меньше. Он заявил, что мобилизация украинцев, которые прячутся в странах ЕС, сорвалась, потому что те не хотят становиться пушечным мясом.

Ранее Кличко высказался о возможном возвращении бежавших в Германию украинцев.