Плющенко и Рудковскую похвалили за популяризацию необычного вида фигурного катания

Капитаны команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова и Софья Лобачева в интервью «Газете.Ru» рассказали, как Евгений Плющенко и Яна Рудковская поспособствовали популяризации синхронного катания благодаря приглашению команд в свои ледовые шоу.

«Удалось ли сделать синхронное катание более популярным благодаря тому, что мы принимаем участие в шоу? Однозначно, да, — сказала Лобачева. — Чем чаще синхронное катание показывают публике, тем чаще люди начинают интересоваться: «А что это такое?».

«Мы чувствуем, что внимание к синхронному катанию повысилось, — отметила Кольцова. — Евгений Викторович и Яна Александровна делают все возможное: приглашают нас и дают все условия, чтобы мы катались, выступали на публику, нарабатывали опыт. Их вклад очень большой, очень классный и многими оценивается».

Кольцова и Лобачева в составе команды «Кристалл Айс Джуниор» принимали участие в «Сказках Плющенко», в шоу «Русские сезоны».

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