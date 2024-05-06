Фестиваль рокеров «Кардиограмма» перенесли на 2025 год

Организаторы рок-фестиваля «Кардиограмма» перенесли мероприятие на 2025 год без объяснения причины. Об этом стало известно из сообщения в группе «ВКонтакте».

«Мы приняли сложное решение — фестиваль «Кардиограмма» переносится на 2025 год! В современных реалиях, мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — написали организаторы.

Также представители «Кардиограммы» поблагодарили всех фанатов, которые продолжили поддерживать фестиваль после смены площадки. Организаторы сообщили, что все билеты останутся действительными на 2025 год, причину переноса раскрывать не стали.

Концерты должны были пройти на площадке «МТС Live Холл», мероприятие было запланировано на 8-9 июня. В рамках «Кардиограммы» на сцене должны были выступить такие рок-группы, как «Ария», Lumen, Gorky Park, «Браво», а также Найк Борзов.

Ранее сообщалось, что Юрия Шевчука проверят на экстремизм после концерта в Дубае.