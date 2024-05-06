Макрона раскритиковали за слишком дружелюбную встречу Си Цзиньпина

Французский политик, лидер объединенного списка Социалистической партии и партии «Общественное место» на выборах в Европарламент Рафаэль Глюксман раскритиковал президента Эммануэля Макрона за его подход к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Париж. Его слова приводит The Guardian.

Он призвал Макрона «быть твердым» в отношении КНР и не молчать якобы «перед лицом преступлений против уйгуров». По словам Глюксмана, было неправильно расстилать красную дорожку так, как это сделал Макрон для председателя Китая.

«Вы можете принять его, вы можете поговорить, но не таким образом. Не отвозя его в деревню детства, в дом дедушки, не создавая, как выразился Елисейский дворец, дружественной обстановки для этого визита, потому что Си Цзиньпин нам не друг. В дополнение к депортации уйгурского народа, репрессиям в отношении тибетцев и гонконгцев, подавлению оппонентов и угрозам тайваньцам», — считает Глюксман.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Европы зависит от способности развивать сбалансированные отношения с Китаем. Французский лидер призвал преодолеть структурные трудности, в частности, в экономике, где «логика разделения может оказаться пагубной».

Ранее сообщалось, что Макрон будет давить на Си Цзиньпина по поводу поддержки КНР России на Украине.