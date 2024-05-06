В Белоруссии приостановку ДОВСЕ одобрили в верхней палате парламента

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке действия Соглашения об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

5 апреля Лукашенко согласовал внесение законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ на рассмотрение в нижнюю палату парламента республики. 17 апреля инициативу одобрили в нижней палате парламента Белоруссии.

Отмечается, что документ не предусматривает выхода страны из ДОВСЕ и полного отказа от осуществления в Вооруженных силах Белоруссии соответствующих договору процедур. Единственная цель законопроекта — приостановка действия упомянутого соглашения, уточняется в публикации.

В ноябре 2023 года руководство НАТО оповестило о планах участвующих в ДОВСЕ стран — членов организации приостановить его действие. Чуть позже из договора вышла РФ.

Ранее в Совфеде РФ заявили, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе утратил смысл.