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В Латвии заявили, что Украине придется отдать часть территорий

Глава ВВС Латвии Масулис: Украине придется отдать земли ради государственности

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Reuters

Украине, скорее всего, придется отдать часть своих территорий для сохранения государственности. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис в интервью Berliner Zeitung.

Он упомянул войну Финляндии и СССР в 1939-1940 годах.

«Финляндия потеряла части своей территории, но взамен получила свободу. Это мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине», — отметил Масулис.

В марте мэр Киева Виталий Кличко утверждал, что Украина не намерена «отдавать» России территории. При этом «заморозка» конфликта, подчеркивал он, также едва ли возможна.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего им противопоставить.

Ранее Виктор Медведчук назвал единственный сценарий сохранения Украины.

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