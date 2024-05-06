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Российские военные сбили украинский самолет в зоне СВО

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в зоне СВО

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Alexander Ermochenko/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, российские военные уничтожили 23 беспилотника противника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска на рубежах в ЛНР отбили более 120 атак ВСУ за апрель. По его данным, в результате попыток ВСУ остановить ВС РФ они потеряли около 17 185 солдат и наемников, что на 3935 человек больше, чем в марте.

В апреле российские военнослужащие уничтожили 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин ВСУ, сказал Марочко.

Военный эксперт добавил, что с 28 апреля по 4 мая украинские войска 27 раз пытались проникнуть на территорию ЛНР, потеряв при этом 3300 военнослужащих и наемников.

В конце апреля Марочко заявил, что российские военные готовы к возможным провокациям со стороны украинской армии в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ в майские праздники.

Ранее российская армия сбросила на ВСУ сверхмощную бомбу.

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